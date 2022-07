Sander Joone "Sierra" tõi Hispaaniast peapreemia

Alates 1986. aastast toimuv Valencia rahvusvaheline filmifestival Cinema Jove on üks olulisemaid filmifestivale Hispaanias. Tänavu 37. korda toimunud festivalil näidati nii nimekate režissööride kui avangardsete uute tulijate täispikka- ja lühifilmiloomingut. "Sierra" võitis peapreemia lühifilmide kategoorias.

"Sierra" keskmes on poiss, kes muutub rahvaralli ajal rehviks. Absurdikihi all peidab end isiklik lugu, mis on tõukunud autori suhtest oma isaga.

"Praeguseks on "Sierra" sõit võtnud minu jaoks hoomamatud mõõtmed," kommenteeris filmi režissöör Sander Joon. "Poleks osanud loota, et üks isiklik Eesti lugu võib korda minna sedavõrd erinevates kultuuriruumides. Ootan ärevusega, kuidas võtab filmi vastu Eesti vaataja," lisas ta.

Eesti publiku ette jõuab film esimest korda 1. augustil, mil "Sierra" avab PÖFF-i armastusfilmide festivali Tartuff. Tartu linastusele järgneb ringreis Eestis, mis toob filmi teiste seas nii Ääsmäe, Viljandi, Pärnu kui ka Kuressaare publiku ette.

Valencia filmifestivali lühifilmide kategooria peapreemia on filmile 14. auhind. Varasemalt on "Sierra" teiste seas pälvinud nii kultuurikanal Arte auhinna Dresdenist, publikupreemia Ameerika festivalilt GLAS, kui ka Oscari-kvalifikatsiooni väärilised auhinnad San Franciscost ja festivalilt Palm Springs ShortFest.

"Sierra" režissöör, stsenarist ja peakunstnik on Sander Joon. Produtsendid on Aurelia Aasa (AAA Creative) ja Erik Heinsalu (BOP! Animation). Filmi helilooja on Misha Panfilov, helindaja Matis Rei. Animaatorid on Henri Kaido Veermäe, Valya Paneva, Teresa Baroet, Sander Joon. Taustakunstnik on Hleb Kuftseryn.