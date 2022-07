Tartuffi avab auhinnatud Eesti animafilm "Sierra"

16-minutiline tekstita film linastub 1. augustil Tartus Raekoja platsil, kuhu kerkib festivali ajaks suur väliekraan ja alustab tegevust Eesti suurim vabaõhukino.

"Nii suurel ekraanil nii suure publiku ees animafilmi näidata on midagi erakordset – seda enam, et tegu on esilinastusega, mitte ainult siinsete vaatajate, vaid ka võttegrupi jaoks. Aga ideaalne koht on see ka filmi teemat ja dünaamikat arvesse võttes – avatakse ju sealsamas mõni nädal varem ka Rally Estonia," ütles "Sierra" autor Sander Joon.

Filmi tegevus leiab aset sürreaalses autoralli maailmas ja see näitab läbi absurdiprisma, mis võib juhtuda, kui vanemad suruvad lastele peale oma seisukohti. "Garaažis askeldava isa kirg ralli vastu läheb nõnda suureks, et tema poeg muutub võidusõidu käigus rehviks," on kirjas sünopsises.

"Absoluutne nauding," kirjutas Briti väljaanne Eye For Film pärast "Sierra" linastust Glasgow lühifilmide festivalil.

"Teravmeelne ja süngevõitu lugu toksilisest maskuliinsusest ja põlvkondadevahelisest traumast," täiendas väljaanne Arterritory.

Film on võitnud rahvusvahelistel festivalidel juba 12 auhinda ja teeninud välja ka Oscarile esitamise õiguse.

Pärast Tartuffi esilinastust saab filmi näha ka valitud Eesti kinodes.

Festivali avatseremooniale ja esilinastusele järgneb Bob Fosse romantiline muusikalifilm "Armas Charity" – Tartuffi kummardus rohkem kui pool sajandit tagasi valminud ülevoolavalt energilisele ja värvikirevale linateosele, kus on kuhjaga säravaid tantsunumbreid ja võrratut muusikat.

Charity igatseb armastuse järele, aga pettub iga kord, kui tundub, et nüüd on see käes. Lõpuks kohtab ta liftis tagasihoidlikku Oscarit. 1970. aastal kolmele Oscarile kandideerinud filmi peaosas on unustamatu Shirley MacLaine.

"See on ohjeldamatu retrolaks, mis sobib suurepäraselt meie avamiseks," ütles Tartuffi juht Mirjam Võsaste.

Kokku jõuab 1.–6. augustini Tartuffi suurele väliekraanile 12 armastusest kõnelevat filmi, lisaks näidatakse Tartu Elektriteatris dokumentaalfilme ja osaleda saab eriüritustel.

Baltikumi suurim vabaõhufilmifestival toimub 17. korda ja seda korraldab Pimedate Ööde filmifestival.