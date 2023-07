Eesti animarežissöör Sander Joon lõi tunnusgraafika Kosovo suurimale animafestivalile

Tänavu 14. korda aset leidev Anibar on toimunud järjepanu alates Kosovo iseseisvuse väljakuulutamisest 2008. aastal. Tänavu on Kosovo animafestivali teemaks armastus. "Festival võttis minuga ühendust, sest nende jaoks on "Sierra" armastusfilm. Teemana on armastus paeluv, aga samas ka väga lai," kommenteeris Sander Joon.

"Alguses oli mul plaanis võtta šnitti romantiliste komöödiate karakteritest, kes viimasel hetkel lennujaama oma kaaslasele järele jooksevad, aga lõpuks läksin ikkagi endale omast sürrealistlikku teed. Kuna üks festivalipaikadest on tiigi kõrval asetsev välikino, otsustasin karakteriteks valida suudlevad konnad, liblikad ja kärbsed," selgitas režissöör.

Joone treilerist inspireeritud graafikat saab näha ka särkidel ja festivalilinna katvatel postritel. Lisaks loodi Joone loomingu põhjal festivali toimumispaika, Pejë linna seinamaaling. "On küllaltki sürreaalne tunne, kui pusid midagi oma hubases toanurgas arvutiekraani taga valmis ja siis näed seda võõra linna tänavatel seinamaalinguna," sõnas Sander Joon.

Sander Joon on Eesti animarežissöör, kelle filmid "Velodrool", "Moulinet" ja "Sounds Good" on rännanud kümnetel festivalidel nagu Annecy, Ottawa, Zagreb, DOK Leipzig jpt. Joone viimane film "Sierra" on praeguseks valitud enam kui 170 festivali kavva ning on võitnud 45 auhinda. Esimese eesti lühianimafilmina Oscari shortlist'i jõudnud "Sierrat" saab praegu tasuta näha ka Jupiteris. Hetkel arendab Joon oma esimest täispikka animafilmi.

Festival Anibar toimub Kosovos 17. kuni 23. juulini ja toob publikuni 160 animafilmi 36 riigist.