Sander Joon: on okei ka natukene libastuda

Presidendi noore kultuuritegelase preemia pälvinud animaator ja režissöör Sander Joon sõnas "Vikerhommikus", et on okei ka natukene libastuda.

Joone käe all on valminud filmid "Velodrool", "Moulinet", "Sounds Good" ja "Sierra". Lisaks on ta olnud mitmete teiste filmide kunstnik ja animaator.

2022. aasta alguses linastunud lühianimatsioon "Sierra" jõudis aasta jooksul 120 festivalile ja võitis 43 auhinda. San Francisco rahvusvahelisel filmifestivalil saadud parima lühianimafilmi preemia andis muuhulgas õiguse kandideerida Oscarile ning film pääseski lühianimatsiooni kategoorias koos 14 muu filmiga Oscari eelvalikusse.

Joon tõdes, et tehtud töö eest saadud auhinnad ja tunnustus on talle väga hästi mõjunud. "Olen ju teinud seda, mis mulle väga meeldib," teatas ta.

"Olen animatsiooni minu teada alates lapsepõlvest ajanud. Selles mõttes on ju hea saada tunnustust millegi eest, mida on alati meeldinud teha," selgitas Joon. "Tundub, et võib edaspidi ka sellega askeldada."

Sellega, et tema filmidest enim on tähelepanud pälvinud "Sierra", on Joon rahul. "Loojana on ka see pinge, et iga järgmine film peaks olema parem kui eelmine, aga see ei ole nii läinud," nentis ta ning selgitas, et pärast edukaks osutunud esimest filmi "Velodrool" tundis ta, et kaks järgmist tööd nii head polnud.

"Nüüd ma suutsin küll end enda meelest ületada, võrreldes nende eelnevatega. See on kindlasti saanud kõige rohkem vaatamisi ja tagasisidet," lausus ta.

Siiski nentis, et pärast "Sierra" edu ei ole kerge uue filmi juurde edasi liikuda. "Selles mõttes peab ikkagi pikemalt tagasi vaatama – ma olen ju varem hakkama saanud. See on okei natukene ka libastuda."