Sander Joone "Sierra" jõudis lühianimatsiooni Oscari lühinimekirja

Tänu võitudele festivalidel AFI Fest, San Francisco ja Palm Springs ShortFest oli "Sierral" õigus kandideerida lühianimafilmi Oscarile. Eesti animafilm on praeguseks valitud enam kui 130 festivali kavva ning võitnud üle 40 auhinna. Teiste seas on preemiad tulnud festivalidelt nagu Ottawa, Dresden, GLAS, Encounters, Valencia, Animatricks, Turu, Viborg, Animafest Cyprus, Fantoche, Cinekid.

"Sierra" kõrval jõudsid lühianimatsiooni lühinimekirja ka "Black Slide", "The Boy, the Mole, the Fox and the Horse", "The Debutante", "The Flying Sailor", "The Garbage Man", "Ice Merchants", "It's Nice in Here", "More than I Want to Remember", "My Year of Dicks", "New Moon", "An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It", "Passenger", "Save Ralph" ja "Steakhouse".

Eesti esitas parima võõrkeelse filmi Oscarile ka Ove Mustingu filmi "Kalev", mis paraku lühinimekirja ei jõudnud.

95. Oscarite nominendid avalikustatakse 24. jaanuaril, auhinnagala toimub 12. märtsil.