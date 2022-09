"Sierra" režissöör Sander Joon: üritan iga filmiga oma käekirja muuta

Kultuurisaates "OP" on sel nädalal külas režissöör Sander Joon, kelle lühianimatsioon "Sierra" on kogu tänavuse aasta tiirutanud rahvusvahelistel festivalidel ja korjanud sealt hulgaliselt auhindu. Owe Petersellile antud interjuus kinnitas ta, et filmi edu oli ka talle suur üllatus.

Sander Joon mainis, et tänaseks on tema lühianimatsioon "Sierra" kogunud juba 20 auhinda. "Kõige olulisem neist on Palm Springsi preemia, sest see on festivali peaauhind ning tänu sellele on "Sierral" õigus kandideerida ka Oscarile," ütles ta ja kinnitas, et filmi meeletu edu oli ka talle suur üllatus. "Ei osanud ette näha, et sellega kõik niimoodi läheb."

"Sierra" on tugevalt seotud ka Sander Joone isaga. "Mu isa tegi seal filmis esineva 16mm filmile animeeritud rallifilmi ning oma filmi tehes võtsin selle animatsiooni aluseks," selgitas ta ja ütles, et esialgu pidigi tema film olema lihtsalt omamoodi virvarr, mis räägib maskuliinsusest ja mootorihullusest. "Seda arendades jõudsin lähemale sellele, mis see film praegu on ehk minu ja isa suhe."

"Isa soovis minust kasvatada mootorihullu nagu tema on, aga minust sai hoopis animatsiooninohik, kui nii võib öelda," nentis Joon ja kinnitas, et isa ei ole teda filmitegemise poole suunanud. "Võib küll öelda, et see tema tehtud rallifilm oli minu jaoks suunav tegur."

"Kui meile koju sattus arvuti, siis tekkis ka võimalus animatsiooni katsetada ning sealt see pisik külge jäi," ütles ta ja selgitas, et animarežissöörina on tal kaks poolt ehk lisaks loo väljamõtlemisele tuleb tegeleda ka tehnilise poolega. "Ma arvan, et väga paljud indie-animaatorid teevadki nii, et nad ise animeerivad selle valmis."

3D-animatsiooni, milles on valminud ka "Sierra", võrdleb Sander Joon nukufilmiga. "See on ka ruumiline maailm ning seal peavad tegelased ja keskkonnad, et saaks hakata tegutsema," mainis ta ja lisas, et seal on aga virtuaalsuse aspekt, millest peab üles saama. "Plastikekraan on vahel ehk selleks, et tegelaseni jõuda. peab ekstra vaeva nägema."

"Esialgu oli "Sierras" ka varje, ruumilisust ja tekstuure näidatud, aga ma liikusin üha pinnalisema filmi suunas, sest see annab võimalusi looga ning montaažiga mängida ja luua visuaalseid trikke," nentis ta ja ütles, et iga filmiga üritab ta oma käekirja muuta. "Mulle on küll öeldud, et mul on oma stiil, aga ma ei tunne seda niivõrd ära, võimalik, et see on seotud ka rohkem sellega, kuidas lugu on räägitud, mitte niivõrd visuaaliga."

Kuigi paljud tudengid pelgavad öelda, et Priit Pärn on nende eeskuju, siis tema seda ei häbene. "Mina kasutan seda kui võimalust, et meil on selline traditsioon, Priit Pärn on mind õpetanud," ütles ta ja lisas, et samas võtab ta mõjutusi rahvusvahelistelt tegijatelt. "Aga mulle meeldivad need võtted, mida Priit Pärn on kasutanud ja ma hea meelega kasutan neid ka edaspidi."

