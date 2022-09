Kultuuriportaal soovitab: Sander Joone "Velodrool"

Kui viimastel kuudel on mõnest kodumaisest filmist meedias räägitud, siis enamasti on see olnud kas "Apteeker Melchior" või Sander Joone lühianimatsioon "Sierra". Kes on aga Joone värske filmi seansid kinodes maha maganud, võib vabalt heita pilgu ka ta eelmisele, 2015. aastal valminud spordifilmile "Velodrool", mis ei jää sugugi "Sierrale" alla.