Kolmas "Apteeker Melchiori" film lükkub järgmisesse aastasse

Produtsent Tanel Tatter kinnitas, et täpne esilinastuse kuupäev ei ole veel paigas, kuna otsus on värske. "Publiku kinokäitumine on pärast viimast koroonalainet kardinaalselt muutunud ja filmid vajavad väga pikka kinoakent, et vajaliku vaatajanumbrini jõuda," selgitas ta ja lisas, et esimene "Apteeker Melchiori" film on tänaseks juba 22. nädalat järjest kinodes ja kogub endiselt vaatajaid. "See on kinolevi jaoks väga pikk aeg."

"Teine film "Apteeker Melchior. Viirastus" on kinos alles neljandat nädalat ja kohe sinna otsa kolmanda osa välja toomine lööb vaatajal silme eest kirjuks," tõdes Tatter ja mainis, et esialgne plaan tuua kõik kolm filmi lühikese perioodi jooksul välja nägi paberil hea välja, kuid muutunud kinokülastajate käitumine tõi nad reaalsusesse tagasi. "Selleks teemegi ruumi, et publik saaks rahulikult esimese ja teise osa ilma surveta ära vaadata ning ära seedida."

Kolmanda filmi "Apteeker Melchior. Timuka tütar" kinolevi on plaanitud esialgsete plaanide kohaselt 2023. aasta esimesse kvartalisse, täpsem kuupäev selgub tegijate sõnul lähiajal.