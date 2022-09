Kultuuriportaal soovitab: Marje Tõemäe dokfilm "Sellest saab meie suvi" Jupiteris

Kooliaasta alguse puhul on igati kohane heita pilk Marje Tõemäe dokfilmile "Sellest saab meie suvi", mis tõmbab mõttelise joone alla 12 aastat tagasi ilmunud dokile "Aeg on siin". Ilus, südamlik ja mitmetahuline sissevaade Eesti noorte tänapäevasesse ellu .

Karit, Doris, Joonas ja Fred on tavalised eesti noored, kes hakkavad lõpetama 12. klassi ja astuma samme iseseisvuse suunas. Võimalusi on palju ja valikute tegemine vahel päris keeruline. Olukord Eestis ja maailmas seab katsumusi, ühiskonnas on palju lõhesid ning koroona ainult võimendab neid. Kõige selle sees tuleb aga jääda nooreks ja hoida olemise rõõmu.

Film võimalustest ja valikutest, hirmudest ja üksindusest, vabadusest ja armastusest. See on ühe põlvkonna suureks kasvamise lugu tänapäeva Eestis. Film on jätk 12 aastat tagasi tehtud dokumentaalfilmide "Aeg on siin", milles jälgisime Kariti, Dorise, Fredi ja Joonase esimest kooliaastat.

Režissöör Marje Tõemäe, produtsent Maria Uppin, operaatorid Madis Reimund, Mihkel Soe, Mattias Veermets ja Aivo Rannik, helilooja Mick Pedaja.

"Sellest saab meie suvi" on vaadatav Jupiteris.​​