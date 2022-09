Kultuuriportaal soovitab: Urmas Eero Liivi portreefilm "Marju. Südame kutse" Jupiteris

Urmas Eero Liivi värske portreefilmis Marju Länikust on palju tasandeid ning seeläbi sobib see vaatamiseks pea kõigile. Saab ülevaate Läniku karjäärist, näeb tema viimaste aastate kontserte ning selle kõige vahelt joonistub välja Marju Länik, kelle sarnast me varem näinud pole.