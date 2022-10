Sander Joone "Sierra" valiti Cinekid festivalil parimaks lühianimafilmiks

Hollandis toimuv Cinekid on maailma suurim lastele ja noortele suunatud filmi- ning multimeediafestival, mida külastab igal aastal keskmiselt 65 000 inimest. Filmi peamise sihtrühma moodustavad 3–14aastased.

"Sierra" keskmes on poiss, kes muutub rahvaralli ajal rehviks. Absurdikihi all räägib "Sierra" loo oma koha otsimisest ja vanemlikest katsumustest.

"Filmi valmimise ajal ei osanud ma loota, et film leiab oma koha ka sedavõrd noore publiku seas. Kuna "Sierra" on tõukunud minu lapsepõlvest, on noortefilmidefestivalidelt saadud positiivne vastuvõtt selle võrra südantsoojendavam," kommenteeris filmi režissöör Sander Joon.

Praeguseks on "Sierra" valitud enam kui 100 festivali kavva. Auhinnad on tulnud teiste seas festivalidelt nagu Dresden, GLAS, Encounters, Valencia, Animatricks, Turu, Viborg, Animafest Cyprus, Fantoche. Lisaks on "Sierra" võitnud Oscari-kvalifikatsiooni väärilised auhinnad San Franciscost ja festivalilt Palm Springs ShortFest. Hiljuti tõi "Sierra" publikupreemia Ottawast, mida loetakse üheks maailma olulisemaks animafestivaliks.

Eestis saab filmi taas näha novembris festivalil PÖFF Shorts, kus film linastub rahvuslikus võistlusprogrammis.

"Sierra" režissöör, stsenarist ja peakunstnik on Sander Joon. Produtsendid on Aurelia Aasa (AAA Creative) ja Erik Heinsalu (BOP! Animation). Filmi helilooja on Misha Panfilov, helindaja Matis Rei. Animaatorid on Henri Kaido Veermäe, Valya Paneva, Teresa Baroet, Sander Joon. Taustakunstnik on Hleb Kuftseryn.