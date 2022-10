PÖFF korraldab esimest korda kriitikute soosikutele eraldi võistluse

Uus programm esindab filmikunsti kõige värskemaid hoovusi läbi kriitikute prisma ja on mõeldud eelkõige nõudlikule vaatajale. Kavva kuuluvate linateoste puhul on tegu eranditult maailma- või rahvusvaheliste esilinastustega.

"Selle võistlusega leiavad endale õige koha väiksemad arthouse-filmid, mis muidu kaoksid teiste vahele ära – probleem, millega me oleme viimased aastad pidevalt silmitsi seisnud. Uus programm võimaldab neid jõulisemalt esile tõsta ja maailmale tutvustada," ütles PÖFF-i juht Tiina Lokk.

Programmi on kokku pannud PÖFF-i rahvusvaheline valikukomisjon, mis koosneb valdavalt eriharidusega filmikriitikutest. Programmi kureerib rahvusvaheliselt tuntud kriitik ja programmikoostaja Nikolaj Nikitin.

Võistlusprogrammi filmid:

"Suna kahevahel" (Suna), rež Çiğdem Sezgin (Türgi-Hispaania-Bulgaaria)

"Hommikune orgasm" (In the Morning of la Petite Mort), rež Yu-Lin Wang (Taiwan)

"Ärata mind" (Zbudi me), rež Marko Šantić (Sloveenia-Horvaatia-Serbia)

"Meist, kuid mitte ainult" (About Us But Not About Us), rež Jun Robles Lana (Filipiinid)

"Roxy", rež Dito Tsintsadze (Saksamaa-Gruusia-Belgia)

"Lastetu küla" (Sonsuz), rež Reza Jamali (Iraan)

"Kirjutaja. Kunstnik. Piraat. Kuningas" (Typist Artist Pirate King), rež Carol Morley (Ühendkuningriik)

"Räägime vihkamisest" (Conversaciones sobre el odio), rež Vera Fogwill ja Diego Martínez (Hispaania-Argentina)

"Toatüdruk" (Sluzka), rež Mariana Čengel Solčanská (Slovakkia-Tšehhi)

"Kondimurdjad" (Spaccaossa), rež Vincenzo Pirrotta (Itaalia)

"Noored süütajad" (The Young Arsonists), rež Sheila Pye (Kanada)

"Seltsimees Zilo tõus ja langus" (Shkelqimi dhe renia e shokut Zylo), rež Fatmir Koçi (Albaania-Kosovo-Iirimaa)

"Hea inimene" (The Good Person), rež Eitan Anner (Iisrael)

Samuti näidatakse väljaspool võistlust filme, mis on juba mõnel teisel festivalil linastunud:

"Kõne taevast" (Call of God), rež Kim Ki-duk (Eesti-Kõrgõzstan-Leedu)

"Sparta", rež Ulrich Seidl (Austria-Saksamaa-Prantsusmaa)

"Karaoke", rež Moshe Rosenthal (Iisrael)