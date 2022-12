Eesti kinodesse jõuab Korea režissööri Kim Ki-duki viimane film "Kõne taevast"

Armastus nagu eelaimdus unenäos. Noor neiu unistab kohtumisest oma tulevase armastusega. See suhe algab juhuse läbi väga ootamatult, peagi muutub kirg aga õudusunenäoks. Mida armastus neile toob? Eufooria annab kiiresti teed kahtlustele ja kasvab üle jätkuvaks konfliktiks. Unenäod panevad noore neiu proovile. Kas ta suudab päriselus saatust petta? Või on ta raskusi läbi elades valmis armastuse nimel uuesti takistusi täis rajale astuma.

Filmivõtted toimusid Kõrgõzstanis 2019. aasta suvel. Filmi peaosades mängivad debütantnäitlejad: Kasahstanist pärit Zhanel Sergazina ja Kõrgõzstani näitleja Abylai Maratov. Kim Ki-duk töötas filmi kallal Eestis viibides, kuid ei jõudnud seda lõpetada. Aasta pärast tema ootamatut surma võtsid Eesti ja Leedu filmitegijad endale ülesandeks pildi täiendamise ning lõpetamise.

Montaaži juhendas kuulus Leedu režissöör Audrius Juzenas. Kim Ki-duki lavastatud materjal on täielikult ümber helindatud, helikujunduse kallal töötasid Balti Filmikooli magistrandid helirežissööri Sangam Panta juhendamisel. Filmi originaalmuusika kirjutas Sven Grünberg, kellega koos kavatses Kim Ki-duk teha oma järgmise filmi.

PÖFF-i direktor Tiina Lokk sõnas, et ta on näinud selle filmi vahevarianti, kui Kim Ki-duk oli veel elus, kuid tänaseks on selle filmimaterjaliga tehtud imet. "Tänu Sven Grūnbergi muusikale, meisterlikule montaažile ja otsusele muuta film must-valgeks on saanud sellest vanameistri vääriline ja tema filosoofilisele maailmavaatele vastav ekraaniteos," rõhutas ta.

Filmi maailma esilinastus toimus Veneetsia filmifestivalil ja seda näidati Pimedate Ööde filmifestivalil.