Sven Grünberg filmist "Kõne taevast": see on sügav kummardus lahkunud meistrile

"Kõne taevast" valmis koostöös Eesti ja Leedu filmitegijatega. "See on Kim Ki-duki film, sest nagu ta ise ükskord ütles, on filmi juures kõige tähtsam selle lugu. Lugu on tema, näitlejate mäng on lavastatud tema poolt ja ta ise filmis ka, operaatorina," sõnas produtsent Artur Veeber.

Filmi heliloojat, Sven Grünbergi soovis Kim kaasata pärast seda, kui oli näinud Grünbergi muusikale tehtud videot oma varasemast filmist ja Veiko Õunpuu filmi "Viimased". Ligi 130 filmile muusika kirjutanud helilooja ütles, et kunagi varem pole ta töötanud juba lahkunud režissööriga. Täpsemate juhiste puudumise korvas kogemus.

"Sel aastal möödub 45 aastat ajast, kui sai esimene film tehtud," rääkis Grünberg oma karjäärist. "Nii et see ei olnudki väga suureks probleemiks," viitas ta juhiste puudumisele. "Pigem oli vaja tabada seda, mida ta ühe või teise episoodiga öelda tahtis."

"Ma arvan, et see oli ka sügav kummardus lahkunud meistrile ja suur õnn, et mul ikkagi õnnestus temaga selline film teha," tõdes Grünberg.

11. detsembril möödub Kim Ki-duki surmast kaks aastat.