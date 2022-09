Veneetsia filmifestivalil esilinastus Eesti kaastoodetud Kim Ki-Duki viimane film

Teisipäeval esilinastus Veneetsia filmifestivalil Lõuna-Korea lavastaja Kim Ki-Duki viimane film "Kõne taevast" ("Call of God"), mis valmis Eesti, Leedu ja Kõrgõzstani kaastootmisel. Produtsent Artur Veeberi sõnul oli festivalipublik väga rahul, et neil õnnestus kultuslavastaja viimast filmi näha.

Produtsent Artur Veeber ütles, et rahvas võttis filmi väga hästi vastu. "Publik oli väga õnnelik, et Kim Ki-Duki viimane film jõudis Veneetsiasse," sõnas ta ja lisas, et huvitaval kombel pole keegi küsinud, miks on legendaarse Lõuna-Korea lavastaja viimane film valminud hoopis Eesti, Leedu ja Kõrgõzstani koostöös. "Seal olid tegelikult kaasatud ka inimesed Kasahstanist."

Kuigi Kim Ki-Duk suri 2020. aastal enne filmi valmimist, lavastas ja filmis ta viimaseks jäänud linateose "Kõne taevast" ikkagi ise. "Oma viimased filmid ta tegigi praktiliselt üksi," mainis Veeber ja lisas, et film on üles võetud kolm aastat tagasi Kõrgõzstanis. "Siis ta hakkas monteerima ning viimane variant, mida ta näitas mulle Tallinnas, oli lõpetamata montaažiga toores versioon, mis vajas ikkagi palju tehnilist tööd."

"Kim ütles alati ise, et kõige tähtsam asi filmis on lugu," rõhutas produtsent ja lisas, et filmis "Kõne taevast" on täielikult olemas Kim Ki-Duki lugu. "Kõik dialoogid kirjutas ta ise, stsenaarium on tema oma, ta lavastas kõik näitlejate mängu ning tahtsimegi teha niimoodi, et lõplik film näeks välja nagu Kim Ki-Duki film, kuid see ei ole ikkagi tema viimane film, vaid meie tribuut temale."

Veeber tõi ka välja, et tegelikult oli plaanis filmida Kim Ki-Duki järgmine film Eestis ning filmi helilooja pidi olema Sven Grünberg. Paraku lahkus aga lavastaja meie hulgast ning Grünbergiga nad ei kohtunud kordagi. Sellele vaatamata otsustasid tegijad, et lõpetamata jäänud filmi "Kõne taevast" muusika teeb just Sven Grünberg. "Ma rääkisin temaga ja ta oli sellest mõttest väga vaimustunud," ütles produtsent ja lisas, et helilooja kirjutas filmile originaalmuusika.

Eesti vaatajad saavad Kim Ki-Duki "Kõne taevast" näha sel aastal Pimedate Ööde filmifestivalil, pärast seda jõuab linateos ka kinolevisse. Veneetsia filmifestivalil linastus film väljaspool võistlusprogrammi.