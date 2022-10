PÖFF-i fookusriik on sel aastal Iisrael

"Minu naaber Adolf" räägib loo endisest koonduslaagri vangist Polsky, kes elab Argentinas 1960. aastal üksildast elu, kuni tühja kõrvalmajja kolib mees, kelle puhul ta on veendunud, et see on Hitler. Kuna keegi teda ei usu, võtab ta ette iseseisva uurimise – ja ainus viis, kuidas tõde välja selgitada, on naabriga sõbraks saada.

Iisraeli fookusprogrammi raames linastub PÖFF-il kokku 15 filmi. PÖFF-i juhi Tiina Loki sõnul on Iisraeli filmikunst väga kõrgel tasemel, osaledes pidevalt suurtel rahvusvahelistel festivalidel ja võites auhindu. "Meile laekus nii palju uusi huvitavaid filme, et kõik ei mahtunud programmi ära," ütles ta.

Oma tuliuue filmiga "Hea inimene" on Tallinnas tagasi Eitan Anner, kes võitis 2016. aastal filmi "Vaikne süda" eest PÖFFi peaauhinna. Michal Viniku film "Valeria läheb mehele" on juba linastunud Veneetsia ja Toronto festivalil, Ohad Milsteini "Suveööd" tunnistati mullu parimaks Iisraeli dokumentaalfilmiks.

Rafi Bukai filmis "Avanti popolo" üritavad kaks Egiptuse sõdurit pärast kuuepäevase sõja lõppu läbi Siinai kõrbe koju jõuda. Tegemist on esimese Iisraeli filmiga, mis käsitleb sõjasündmusi araabia vaatepunktist. Film võitis 1986. aastal Locarno filmifestivalil auhinna ja Iisrael esitas selle ka Oscarile.

Iisraeli filmikunsti olulised teetähised on ka sealse uue laine juhtkuju Uri Zohari 1974. aasta film "Suured silmad" ja Tawfik Abu Waeli 2004. aasta film "Janu", mis võitis Cannes´i festivali programmis "Kriitikute nädal" filmiajakirjanike tunnustuse. Kõik kolm filmi jõuavad ekraanile restaureeritud kujul.

Uued filmid:

"Minu naaber Adolf" ("My Neighbor Adolf"), rež Leon Prudovsky

"Pardid. Linnalegend" ("Ducks, Urban Legend"), rež Shahar Rozen

"Veel üks lesk" ("The Other Widow"), rež Ma'ayan Rypp

"Viljatu(s)" ("Barren"), rež Mordechai Verdi

"Karaoke", rež Moshe Rosenthal

"Hea inimene" ("The Good Person"), rež Eitan Anner

"Valeria läheb mehele" ("Valeria is Getting Married"), rež Michal Vinik

"Õuna maitse on punane" ("The Taste of Apples is Red"), rež Ehab Tarabieh

"Süvis 35" ("35 Downhill"), rež Yona Rozenkier

"0. juuni" ("June Zero"), rež Jack Paltrow

"Voodis" ("In Bed"), rež Nitzan Gilady

"Suveööd" ("Summer Nights"), rež Ohad Milstein

Arhiivifilmid:

"Suured silmad" ("Big Eyes"), rež Uri Zohar

"Avanti popolo", rež Rafi Bukai

"Janu" ("Thirst"), rež Tawfik Abu Wael

Lisaks on lühifilmide ja animatsiooni festivali PÖFF Shorts kavas Iisraeli lühifilmide eriprogramm "Fookuses: maadlused inglitega".