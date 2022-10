Granström: noortefilmides on tulnud peale täiesti uus põlvkond

Laste- ja noortefilmide festival Justfilm avalikustas sel nädalal oma täispika kava. Festivali juht Mikk Granström kinnitas, et sel aastal on fookuses noorte eneseleidmise teema, mis tuleneb tema sõnul paljuski uuest põlvkonnast, kes neid filme teevad.

Kuidas Just Filmi tänavuse kavaga võib rahule jääda? Mis on see, mis sealt üldistatuna silma hakkab? Sõjateemat seal vist ei ole?

Kui selle aasta filme vaadata, siis sõjateemat seal otseselt ei ole. Minu enda jaoks on sümpaatne see, et fookuses on noore inimese enda leidmine ning suhted nii koolis, sõprade kui ka lapsevanematega. Noor on virtuaalses maailmast toodud tagasi pärismaailma ning see näitab noort kõige ehedamal kujul.

Kui ma üritan laiemalt mõelda, siis mulle tundub, et me oleme jõudnud noortefilmidega sinnamaale, kus on tähtis see, kes sa oled ja kes sa tahaksid olla.

Ehk põhiline on identiteediprobleem ja noorte eneseotsing, eatud asjad.

Eetud teemad on esikohal, eneseleidmise ja identiteediküsimused. Meie kõigi valik on see, et me oleme tolerantsed ja sallivad nii iseenda kui ka ühiskonna vastu ning need teemad domineerivad. Seda on ekraanilt ka maru huvitav vaadata.

Kas te selle kava panitegi niimoodi kokku või selline suund ongi praegu noortefilmides?

Mulle tundub, et praegu suund noorte- ja lastefilmides on tõesti sinna poole. Kui me käisime läbi üle 600 filmi, siis need teemad jäid meile silma.

Tegelikult on noortefilmide puhul tulnud peale ka uus põlvkond, kes võivad olla sündinud juba täiesti uuel ajastul, nad on vanuses 25-35 ning on seetõttu teiste teise maailmatunnetuse ja -nägemusega.

Ma arvan, et see mõjutab ka teemade valikut, kui ma tõin välja, et virtuaalteemad on tahapoole läinud noore eneseleidmise küsimused on tõusnud päevakorda, siis see tulenebki sellest, kes neid filme teevad.

Kaks Eesti filmi esilinastuvad ka Just Filmi kavas ja need on just noorele vaatajale suunatud. Millist edu neile ennustad?

Sel aastal on tõesti hea öelda, et lastefilmide võistlusprogrammis on kaks filmi: Ilmar Raagi "Erik Kivisüda" ja Rain Rannu "Lapsmasin". Loomulikult "Erik Kivisüda" on film, mida Eesti publik on kaua oodanud ning Ilmar Raag on noorte seas väga tuntud režissöör oma varasemate filmidega. Ja teine film "Lapsmasin" on täiesti uus film Rain Rannult.

Ma ennustan neile filmidele küll väga suurt edu ka pärast festivali, kui need kinno jõuavad. Lisaks olen väga ootusärev, mida rahvusvaheline žürii Eesti filmidest arvab, sest nii palju Eesti filme pole varem võistluses olnud ja see saab olema väga huvitav.

Kui PÖFFi üldisemalt vaadata, siis kuidas te end tunnete suurte festivalide seas? Kuidas festivalidel üldse praegu läheb?

PÖFF tunneb end selles suhtes hästi ja natuke ootusärevalt, sest loomulikult saame teha üle pika aja teha festivali, mida pole vaja korraldada piirangute tingimustes ning aasta esimene pool on näidanud, et inimesed tahavad kinno tagasi tulla HÕFFi ja Tartuffi näitel.

Me oleme PÖFFis tervikuna saanud kokku suurepärase kava taaskord ja ma loodan, et vaataja leiab tee kinno. Kui vaadata ka mujal maailmas, siis inimesed heas mõttes igatsevad klassikalist kino ja ma loodan, et Eestis läheb samamoodi, et me ei ole jäänud sinna filmiplatvormidele kinni ja tuleme välja ning kohtume nende külaliste ja tegijatega.