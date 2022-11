Režissöör Eeva Mägi: usun, et naise hääl on kõige suurem jõud maailmas

Skulptor Jass Kaselaane esimene animafilm "Hobune" on prohvetlik: selle rusutud aimdused, ohud ja ängid on tänaseks saanud paraku reaalsuseks. "Ma tahtsin, et see animatsioon räägiks sõja ja ängi aimdustest, lausus Kaselaan. "Sellel määral, nagu ta praegu on."

"See film sai tegelikult suuremalt jaolt valmis enne Ukraina sõda," jätkas Kaselaan "Kui sõda algas, siis tegelikult otsustasin paljud asjad sellest animatsiooonist ära jätta - igasuguse sõjatehnika ja masinad. Ma sain aru, et mul ei ole mõtet animatsioonis näidata neid asju, mida inimesed nagunii näevad iga päev."

Kaselaan sõnas, et esimene animatsioon ei jää ilmselt viimaseks. "Ütleme, et see liikuva pildi ime - just liikuva joonistuse ime - on nii köitev," lausus ta. "Ma usun, et ma teen veel animatsioone."

Eeva Mägi ooper-vestern "3. oktavi F" on ilmselt esimene sedalaadi katsetus Eesti filmis. Eeva Mägi rääkis, et soovis vesterni teha juba oma eelmisest dokumentaalist "Süda Sõrve sääres", kuid selle filmi peategelane suri ja nii jäi idee teostamata. Ooperivestern teema on aga äärmiselt ajakohane - selleks on naistevastane vägivald. Filmis kohtub üks maskuliinsemaid filmižanre vestern sügava feminiinse hingelise algega, milleks on naise hääl.

"Tegelikult ka usun, et naise hääl on kõige suurem jõud maailmas ja sellele häälele tuleb anda rohkem jõudu ja kaalu, eriti praeguses ühiskonnas, kus kõik on nii paigast ära," selgitas režissöör Eeva Mägi.

"Praeguses ühiskonnas on ainult kaks varianti - kas oled feminist või šovinist. Vahepealset varianti ei ole. Seda normi, kus kõik oleks võrdne - seda tegelikult ikkagi ei eksisteeri. Me oleme ikkagi päris kaugel sellest," arvas ta.

Uuel aastal jõuab Eeva Mägi ooper-vestern ka kinolevisse koos teiste uute lühifilmidega.