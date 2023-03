Kinodesse jõuab auhinnatud lühifilmide kogumik "Kadumise lühikursus"

Kasseti avab Madli Lääne eksperimentaalne lühifilm "Kallid reisijad". Oma filmis on Madli Lääne ühendanud inimeste üksinduse, igatsuse, hirmud ja ihad koreograafilis-visuaalseks teoseks, omamoodi hümniks lähedusvajadusele. "Kallid reisijad" esilinastus möödunud aastal Palm Springsi filmifestivali ShortFest rahvusvahelises võistlusprogrammis.

Eeva Mägi ooper-vestern "3. oktavi F" on julge ja stiliseeritud lugu, mis jutustab purunenud perekonnast, kättemaksust ning vastuseisust naistevastasele ebaõiglusele. Film võitis PÖFF Shortsi rahvuslikus võistlusprogrammis parima filmi auhinna.

Tõnis Pilli "Sinine" nomineeriti 2021. aastal EFTA-le parima stsenaariumi, naisnäitleja, lühifilmi ja helirežii kategoorias ning jõudis kinolinale PÖFF Shortsil. Filmis ristuvad kahe võõra inimese teed autoõnnetuses ning samal ajal, kui mees üritab leida viisi olukorra lahendamiseks, hakkavad minevikukildudest välja joonistuma naisega juhtunud traagilised sündmused.

"Triivides kaugusse" on psühholoogiline triller-draama, mis räägib loo kahe inimese lahkukasvamisest, mis leiab aset valeliku välismaailma ja ebakindla sisemaailma kokkupõrkel. Filmi autor on Rebeka Rummel.

"Heiki teisel pool" on must komöödia 23-aastasest Heikist, kes heidab oma hiljuti lahkunud vanaisa kodus aset leidval hoogsel peol ootamatult hinge ning leiab end teispoolsusest, kus peab silmitsi seisma surma tagajärgedega. Lavastaja Katariina Aule võitis eelmisel aastal Cannes'is aset leidval rahvusvahelisel konkursil Young Directors Award žürii eriauhinna lühifilmide kategoorias. Samuti valiti film Ameerikas menukale žanri filmidele keskenduvale Beyond Festivalile ning San Diego filmifestivali lühifilmide võistlusprogrammi, hiljuti osutus "Heiki teisel pool" valituks mainekale Tampere filmifestivali Generation XYZ võistlusprogrammi.

"Kadumise lühikursus" on kinodes alates 4. aprillist.