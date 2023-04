Lühifilmide kogumik "Kadumise lühikursus" toetab piletituluga Ukraina noori filmitegijaid

4. aprillist kinodesse jõudev lühifilmide kassett "Kadumise lühikursus" on viiest filmist koosnev kogumik, mille tegijad on otsustanud osaga filmitulust toetada oma noori kolleege Ukrainas ja organisatsiooni DocuDays.

Filmide "Kallid reisjad" ja "Sinine" produtsendi Johanna Maria Paulsoni sõnul oli Ukraina kolleegide toetus kõigi viie filmi loojate ühine otsus. "See on vähim, mida me oma Ukraina kolleegide toetuseks hetkel teha saame. Loodame, et nende loominguline tuli ei kustu ja Ukraina filmikunst kestab."

Lühifilmide kogumiku koostamise osas ütles Johanna Maria Paulson, et lühifilm on omamoodi filmiliik, mida kinolinal nii sageli ei näe, ometi võib ta anda kordades võimsama emotsiooni kui mõni täispikk film. "Üht lühifilmi on suurele ekraanile aga veel keerulisem sobitada. Oleme loonud väga heal tasemel ja mitmekesise kogumiku "Kadumise lühikursuse" näol ja loodame, et see ka publikut kõnetab."

Filmide peaosades astuvad üles publiku poolt armastatud näitlejad nagu Priit Võigemast, Julia Aug, Tambet Tuisk, Martin Veinman, Kristiina Hortensia Port, Ken Rüütel.

Lühifilmide tootjad on filmistuudiod Stellar Film, Allfilm, Nafta Films ja Three Brothers ning produtsendid Johanna Maria Paulson, Kristofer Piir, Andreas Kask ja Elina Litvinova.

Kõik viis filmi on EFTA lühifilmide nominendid, neist neli kandideerib parima lühifilmi auhinnale aastal 2023.