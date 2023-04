Galerii: esilinastus lühifilmide kassett "Kadumise lühikursus"

Madli Lääne lühifilmis "'Kallid reisijad" otsib üksik reisija oma hingevalule leevendust. Kasseti teise filmina linastub režissöör Tõnis Pilli "Sinine". Selles teekonnafilmis ristuvad autoõnnetuse järel kahe võõra inimese teed. Kolmanda filmina leiab kassetilt Katariina Aule must komöödia "Heiki teisel pool", mis räägib loo 23-aastasest Heikist, kes heidab oma hiljuti lahkunud vanaisa kodus aset leidval peol liigse alkoholi tarvitamise tõttu hinge ning leiab end teispoolsusest, kus peab silmitsi seisma surma tagajärgedega.

Režissöör Rebeka Rummeli psühholoogiline lühidraama "Triivides kaugusse" räägib Verast ning tema kosmonaudist mehest Aleksei, kes on tulnud mehe tervisehädade ravimiseks nõukogude kosmonautide puhkekülla. See on lugu haprast usaldusest, mille purunemine võib olla nähtamatu. Eeva Mägi "3. oktavi F" on julge ja stiliseeritud ooper-vestern, mis jutustab loo purunenud perekonnast, kättemaksust ning vastuseisust naistevastasele ebaõiglusele.

Filmide peaosades astuvad üles publiku poolt armastatud näitlejad nagu Priit Võigemast, Julia Aug, Tambet Tuisk, Martin Veinman, Kristiina Hortensia Port, Ken Rüütel.

Lühifilmide tootjad on filmistuudiod Stellar Film, Allfilm, Nafta Films ja Three Brothers ning produtsendid Johanna Maria Paulson, Kristofer Piir, Andreas Kask ja Elina Litvinova.