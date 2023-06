Eeva Mägi esimene täispikk dokfilm esilinastub Itaalia filmifestivalil

"Kellele ma naeratan?" räägib ema armastuse tugevusest oma laste vastu. Mari põeb 4. astme vähki ning samal ajal peab võitlus oma tütre hooldusõiguse eest. Selle kõige keskel on 12-aastane Mari poeg Oliver. Mari valmistab teda enda surmaks ette - kuidas omavahel suhelda või kuidas koos jalgpalli mängida ka pärast tema lahkumist. Kui see päev saabub, jätkab Oliver emaga oma elu jagamist. See on film ühe noore poisi üleskasvamisest sügavate ja tagasipöördumatute muutuste keskel, otsides oma viisi leinamiseks.

Filmi stsenaariumi kaasautor on peategelane Oliver Cypriano, kes ühtlasi täidab filmis ka jutustaja rolli. Filmi operaator on Sten-Johan Lill, montaažirežissöör Kersti Miilen, helilooja Tanel Kadalipp, helirežissöör Ranno Tislar, kujundaja Allan Appelberg, kaasprodutsent Dora Nedeczky, produtsent Kristofer Piir. "Kellele ma naeratan?" on osalenud Ice & Fire Docs ning DocCelerator töötubades ning East Silver Market kaastootmisturul, kus oli nomineeritud Silver Eye auhinnale.

Giffoni laste- ja noortefilmide festival loodi 1971. aastal eesmärgiga tõsta esile ja arendada kino noortele. Festivali rahvusvaheline žürii koosneb ligi 600 noorest filmivaatajast. "Kellele ma naeratan?" linastub täispikkade dokumentaalfimide võistlusprogrammis GExDoc. Eestis näeb filmi esmakordselt Pimedate Ööde filmifestivali alafestivalil Just Film tänavu novembris.

Režissöör Eeva Mägi käe all on valminud lühidokumentaalfilmid "Lembri Uudu" (2017) ja "Süda Sõrve sääres" (2019) ning lühimängufilmid "Maakohus" (2020), "Kolmapäev" (2021) ja "3. oktavi F" (2022). Möödunud suvel toimusid Eeva esimese täispika mängufilmi "Mamma Mia" võtted.