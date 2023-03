Liis Nimiku dokumentaalfilm "Päikeseaeg" esilinastub Visions du Réeli filmifestivalil

"Päikeseaeg" on Liis Nimiku täispika dokumentaalfilmi debüüt ning Visions du Réeli festivalil toimub filmi maailmaesilinastus. Film tõstatab küsimuse, kas ja kuidas peaks inimene looduse ja tema rütmidega kooskõlas elama õppima. Läbi värvikate tegelaste viiakse vaataja sügavale Eesti looduse keskele, otsides seda kõigile ühtemoodi tuttavat vabastavat tunnet, mis tekib, kui linn seljataha jääb.

Seitsme aasta jooksul filmilindile üles võetud film külastab Eesti kaugetes maanurkades elavaid inimesi, loomi ja loodust, kes koos moodustavad ühe suure orkestri ja ei küsi maailmalt, kas neid on vaja. Nad ise ongi maailm.

Liis Nimik on varasemalt tegutsenud montaažirežissöörina mängufilmide juures (Veiko Õunpuu "Free Range" ja "Roukli", Martti Helde "Risttuules" ja Lauril Lagle "Portugal") ning produtseerinud dokumentaalfilme (Eeva Mägi "Lembri Uudu" ja "Süda Sõrve sääres" ning Carlos Lesmese "Üht kaotust igavesti kandsin"). Liis Nimik on ka BFMi montaažiõppejõud ning nooremteadur.

"Olen alati paralleelselt muude filmitöödega dokfilmi enda südames kandnud ning koolist saadik neid lühivormis ka ise teinud, "Eesti lugude" sarjas näiteks kolm tükki. Kui "Päikeseaega" tegema hakkasin, teadsin, et tahan sellega minna nii süvitsi kui võimalik ja püüan linale tuua midagi, millest muus keeles kui filmikeeles väga rääkida ei saa. See on suur rõõm, et see sügavalt juurte juurest tulnud film eestlaste loodustunnetusest on saanud sooja vastuvõtu ka välismaal," kommenteeris filmi režissöör Liis Nimik.

Eesti Filmi Instituudi dokumentaalfilmide ekspert Filipp Kruusvalli sõnul on "Päikeseaeg" harukordne dokumentaal juba selle poolest, et see on üles võetud 16mm filmilindile, mis annab filmile erilise tonaalsuse ja ruumilisuse ning võimendab tunnet, et "Päikeseaeg" ei ole lihtsalt film, vaid terve omaette maailm.

Filmi tootja on Klara Films, stsenaristid Liis Nimik ja Anti Naulainen, operaator Erik Põllumaa, montaažirežissöör Liis Nimik, helioperaatorid Mart Kessel-Otsa, Ann Reimann ja Nikita Shiskov, helirežissöör Israel Bañuelos ning produtsendid Edina Csüllög ja Liis Nimik.