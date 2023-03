Eesti Filmi Instituudi tootmisosakonna juhiks saab Viola Salu

Eesti Filmi Instituudi tootmisosakonna juhi valikukomisjoni hinnangul on Viola Salu tugevus suur kogemustepagas, ta tunneb põhjalikult dokumentaalfilmide valdkonda ja rahvusvahelisi koostöövõimalusi.

"Komisjoni jaoks oli selge, et Viola Salul on sisukaid mõtteid ja ta on valdkonnas kogenud tegija. Lisaks on tal motivatsioon toetada Eesti filmi, et filmitegijate ees avaneks veel suurem valik võimalusi," sõnas Eesti Filmi Instituudi juht Edith Sepp.

Viola Salu on töötanud Eesti Rahvusringhäälingus alates 2007. aastast nii hanketoimetuse juhi kohusetäitja, dokumentaalfilmide hankija kui ka dokfilmisarja "Eesti lood" projektijuhina. 2017.–2022. aastal oli Salu ETV2 peatoimetaja, edasi on Salu töötanud audiovisuaalsisu ja strateegilise juhtimise konsultandina.

Kandidaatide pädevust hindas valdkondlik komisjon, mis koosnes seitsmest inimesest: Ilmar Raag (EFI nõukogu liige), Marge Liiske (EFI nõukogu liige ja Eesti filmitööstuse klastri juhatuse liige), Kristian Taska (Eesti filmitööstuse klastri juhatuse liige), Liis Nimik (dokumentaalfilmi ekspert ja Dokigildi liige), Riho Västrik (dokumentaalfilmi ekspert ja Dokigildi liige), Filipp Kruusvall (praegune EFI dokumentaalfilmi ekspert) ja Edith Sepp (EFI juhatuse liige).

Eesti Filmi Instituudi tootmisosakond tegeleb filmiprojektide toetamisega ideede arendusest kuni filmi valmimiseni. Tootmisosakonna eesmärk on säilitada ja arendada eestikeelset ja Eesti loojate tehtud filmikunsti.

Viola Salu alustab uues rollis tänavu 24. aprillil.