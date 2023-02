Docpoint Tallinna noore dokumentalisti preemia pälvis operaator Erik Põllumaa

Noore dokumentalisti preemia antakse välja filmiloojale, kes paistab silma isikupärase filmikeelega ning kellel on julgust eksperimenteerida ja luua midagi seniolematut ning ambitsioonikat. Preemiaga kaasneb stipendium 3000 eurot.

Erik Põllumaa on sündinud 1985. aastal Tartus. Lõpetanud 2004. aastal Tartu Miina Härma gümnaasiumi ning 2012. aastal Tallinna Ülikooli Balti Filmi- ja Meediakoolis operaatoritöö erialal. Ta on saanud dokumentaalfilmi "Marju Lepajõe. Päevade sõnad" eest nii Eesti kultuurkapitali kui riikliku kultuuri aastapreemia. Põllumaa on saanud erinevaid auhindu mängufilmide "Skandinaavia vaikus", "Jeesus juhatab sind kiirteele", "Mehetapja/Süütu/Vari", "Teesklejad" ja "Risttuules" eest. Lisaks on ta üles võtnud filmid "Rain", "Portugal", "Võta või jäta", "Roukli", "Homme saabub paradiis", "Vaino Vahingu päevaraamat" ja "Impromptu".

Docpoint festivalil esilinastub Eestis tema suurim rahvusvaheline koostöö Taani režissööri Jan Bang Carlseniga filmis "Arizona unelmad" ning kevadel jõuab ekraanidele Põllumaa 16mm filmilindile üles võetud Liis Nimiku film "Päikeseaeg".

Docpoint Tallinna raames jõuab kinoekraanile Erik Põllumaa operaatoritööga režissöör Jan Bang Carlseni "Arizona unelmad", mida on võimalik näha Kino Artis neljapäeval kell 18 ja pühapäeval kell 15.15.