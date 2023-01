Kaarel Kuurmaa: dokumentaalfilmides käsitletakse üha enam sooteemasid

31. jaanuaril algab Tallinna dokumentaalfilmide festival Docpoint. Festivalist ja dokumentaalfilmide eluolust käis kultuurisaates "OP" rääkimas Docpointi programmijuht Kaarel Kuurmaa, kes märkis, et üha enam on hakatud tegema dokumentaalfilme, mis käsitlevad sooga seotud teemasid.

Kuurmaa sõnul oli möödunud aasta dokumentaalfilmide seisukohalt väga viljakas ning huvitav aasta, sest paljud filmid, mis on koroona-aastatel pausil olid, said viimaks valmis. "Nüüd on nagu kosest valla pääsenud," kirjeldas ta olukorda dokfilmimaastikul.

Tänavuse festivali avab Raimo Jõeranna film "Gorikaturist". Kuurmaa tunnistas, et "Gorikaturist" on tema jaoks väga oodatud film. "Eestist on ammu räägitud kui suurest animatsioonimaast ja ma olen dokumentalistikas aastaid näinud väga huvitavat dokumentaalfilmi ja animatsiooni põimumist. Eestis on see praktiliselt olematult olnud, ainult Ülo Pikkov on üht-teist teinud. Nüüd on lõpuks tõesti film, mis on pooleldi dokumentaalfilm, pooleldi animatsioon," kirjeldas ta.

Üha enam käsitletakse Kuurmaa sõnul dokumentaalfilmides ka sooteemasid. Filmides keskendutakse nii sooidentiteedile, seksuaalsusele kui ka üldisemalt sellele, kes ma ma olen. Samuti on programmijuhi sõnul hakanud rohkem filme ilmuma naisrežissööridelt.

"Festivalidemaailmas arutatakse küsimusi, kui palju peaks olema erinevat esindatust: missugust tüüpi autorite hääled jutustavad filme? Need teemad on selgelt esil," selgitas ta.

Samuti on festivalil oma koht sõja ja Ukrainaga seotud filmidel. Teiste seas näidatakse Ukraina režissööri Mikhail Kaufmani filmi "Kevadel", mis on üks esimesi täispikke Ukraina filme. "Seda filmi peeti ammu kadunuks ja nüüd leiti see arhiivist ülese. Sellega hakatakse nüüd mööda maailma festivale tuuritama ning Ukraina filmitegijate jaoks toetusi koguma."