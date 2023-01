Docpoint toob vaatajate ette kaks Eesti kaastootmisel valminud dokfilmi

Järjekorras 14. DocPoint Tallinn toob ajavahemikus 31. jaanuar kuni 5. veebruar vaatajate ette kokku 36 dokumentaalfilmi, millega hulgas on nii Raimo Jõeranna "Gorikaturist" kui ka kaks Eesti kaastootmisel valminud linateost.

Enamike inimeste jaoks on surm midagi selgepiirilist, mille olemuse on arstiteadus täpselt paika pannud. Täispikk dokumentaalfilm "Tukdam: maailmade vahel" lükkab need oletused ümber, uurides nähtust, mis ähmastab piiri elu ja surma vahel ennenägematul moel. Olekus, mida Tiibeti budistid kutsuvad tukdam'iks, surevad kõrgelt arenenud budismi praktiseerijad teadlikult kontrollitud viisil.

Soome, Iirimaa ja Eesti kaastootmisel valminud filmi režissöör on Donagh Coleman, helilooja on Märt Matis Lill.

Teine Eesti kaastootmisel valminud dokfilm viib vaatajas Arizonasse. Viis teismelist tüdrukut, üks poiss ja väikelinn, mis on kiilutud raudtee ja maantee vahelisele alale Arizonat läbiva osariikidevahelise kiirtee number 40 lähistel. Kõik nad elavad Winslow' väikelinnas ja sellest veidi põhja poole jäävas navajo indiaanlaste reservaadis. Taani režissöör Jon Bang Carlsen, kes on tuntud oma lavastatud dokumentaalfilmide poolest, viib nad unistuste ja reaalsuse vahelisele maagilisele territooriumile, haarab nad näitemängu, kus nad saavad oma elu – minevikku, olevikku ja tulevikku – lahti mõtestada.

"Arizona unelmad" valmis Taani, Eesti ja Norra koostöös, filmi režissöör on Jon Bang Carlsen, operaator Erik Põllumaa, helilooja Sten Sheripov.

Festivalil linastub muuhulgas Berliini filmifestivalil kõmu tekitanud film "Mutzenbacher", milles kutsutakse rida mehi kokku näitlejaproovi, kus nad pannakse lugema kaamera ees tuntud erootikateost "Josefine Mutzenbacher". "Naistevagun" viib vaataja Indiasse, vaid naiste kasutatavasse rongivagunisse, kus India naistest avaneb palju mitmekesisem ja elavam pilt, kui see, mida me läänemaailma inimesena oleme ehk harjunud endale ette kujutama. "Mehed koopas" toob naisantropoloogi kaamera ette prantsuse mehed, kes räägivad väga avameelselt oma ängidest ja unistustest, "Draakonnaised" aga viib meid maailma 3 protsendi naissoost tippjuhtide maailma, kus toimivad tavapärasest hoopis erinevad ellujäämismehhanismid.

Paljud teosed lähenevad dokumentalistikale läbi filmi: kavas on portreefilm "Radikaalne unistaja" DocPointil mitmegi filmiga kavas olnud Werner Herzogist, David Lynchi loomingu seostest "Võlur Oziga" rääkiv "Lynch / Oz" ja "Paradiisikatked", mis räägib New Yorgi underground-filmist läbi ühe sealse käilakuju, leedu filmitegija ja kunstniku Jonas Mekase elu ja loomingu. Tagasitee DocPointi programmi leiab ka iiri-šoti dokumentalist Mark Cousins oma uue filmiga "Marss Roomale", kus ta lahkab itaalia fašismi tõusu läbi Marsi Roomale, mis päädis riigipöördega ning teeb seda ühe vana itaalia propagandafilmi "Meie!" põhjal.

DocPoint Tallinna üheks tänavuseks peateemaks on kindlasti ka muusika, sest kavas on mitmeid portreefilme tuntud tegijatest nagu "Cesária Évora" või "Nothing Compares. Sinead O'Connor". "Arvutiaktsent" sukeldub tehisintellekti kasutamise maailma muusika loomisel, "North Circular" aga räägib Dublini linna loo läbi baarides noorte käes uut elu elama hakanud iiri folgi skeene.

Festivali avafilmiks on sel aastal Raimo Jõeranna "Gorikaturist", mis on portreelugu eesti tuntuimast karikaturistist Gorist, aga ka Eesti Vabariigi algusaegade ühiskondliku ja poliitilise elu koondportree.

Filmid linastuvad kinodes Sõprus ja Artis ning üks erilinastus koos kontserdiga toimub tänavu ka Kumus.