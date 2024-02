Kultuuriportaal soovitab: David Lynchi "Mulholland Drive" Jupiteris

Tahaks öelda, et on parem, kui sellest filmist enne vaatamist midagi ei tea, aga David Lynchi tuntuim mängufilm on nii mosaiikne, et ausalt öeldes on raske midagi reeta. Seejuures on võimalik, et Los Angelese fluidumist ei ole kunagi paremat filmi tehtud ning kahtlen, et üldse kunagi tehaksegi.