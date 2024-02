Kultuuriportaal soovitab: parima dokfilmi Oscari nominent "20 päeva Mariupolis" Jupiteris

Kui tihti seda ikka juhtub, et mõni nädal enne Ameerika filmiakadeemia auhinnagalat jõuab meieni parima dokfilmi Oscari nominent ning ka kõigi ennustuste kohaselt potentsiaalne võitja? Haarake võimalusest kinni ja vaadake ära, isegi siis, kui sõjakoledused on teid ära väsitanud.

Mstõslav Tšernov on Associated Pressile kajastanud ligikaudu kümme aastat rahvusvahelisi sõjakoldeid, sealhulgas ka Vene-Ukraina sõda. "20 päeva Mariupolis" on Tšernovi esimene täispikk dokumentaalfilm.

Mariupolisse lõksu jäänud AP-s töötavad Ukraina ajakirjanikud dokumenteerisid läbi raskuste nii sõnas kui ka pildis Vene vägede toime pandud sõjaõudusi surevatest lastest, massihaudadest, sünnitusmaja pommitamisest ja tulevahetusse jäänud tsiviilisikutest. Film jutustab ilustamata loo sõjauudiste edastamisest ja selle mõjust maailmale.

Film on nomineeritud ka parima dokumentaalfilmi Oscarile.

"20 päeva Mariupolis" on vaadatav Jupiteris.