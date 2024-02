Tartu 2024 filmiprogramm aitab mõtestada nüüdisaegse Ukraina kujunemist

Publikuni jõuab kümme dokumentaalfilmi, millele pakuvad lisaväärtust temaatilised arutelud režissööride, Eesti ukrainlaste ja teiste ekspertidega. Festivali filmivalik keskendubki just Ukraina ühiskonnale ja näitab ajaloolisi pöördepunkte, mis aitavad mõtestada nüüdisaegse Ukraina kujunemist ning kohalikku keelt ja kultuuri.

"Oleme keskendunud sellistele olulistele teemadele Ukraina puhul, nagu Ukraina iseseisvumine, kuidas see aset leidis; Ukraina keele küsimus, mis on Venemaa vaatest üks sõja põhjuseid. Ka Eestis on palju küsimusi, et mida see Ukraina keel endast kujutab. Meil on kaks dokfilmi Ida-Ukraina ja Donbassi piirkonnast, mis selle loo edasi annavad," rääkis programmi koostaja Filipp Kruusvall.

"Ühest küljest me tahame teada saada, mis on need võtmesündmused ja pöördepunktid ja samal ajal on meie pilk küllalt aus Ukrainale, me ei loo mingit kaunist fassaadi," lisas ta.