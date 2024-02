Kultuuriportaal soovitab: Ain Mäeotsa dokfilm "Pitka legend" Jupiteris

Eestis on väga palju teledokumentaale, mis jõuavad ka kinolevisse, mistõttu on isegi veidi kahju, et igati kinovääriline arhiividokumentaal "Pitka legend" linastus vaid üksikutel eriseanssidel. Mäeots on suutnud meie ajaloole klaari ning mitte liialt tolmuse pilguga otsa vaadata, seega kui kinos näha ei saanud, siis vaadake vähemalt kodus ära.