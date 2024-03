Kultuuriportaal soovitab: Sander Joone lühinanimatsioon "Sierra" Jupiteris

Sander Joone "Sierra" on maailma juba mitu korda tiiru peale teinud, aga olen enam kui kindel, et paljudel Eesti vaatajatel on film endiselt nägemata, sest lühifilmide levi on piiratud ning kui õige hetke maha magad, siis naljalt võimalust enam polegi. Aga nüüd saab järgmised paar nädalat kasvõi iga päev seda Jupiterist üle vaadata.

Poiss tahab aias konnadega mängida, aga isa peab pojale paremaks rallisõitja karjääri. Isa kirg ralli vastu läheb nii kaugele, et laps muutub rehviks. Animeeritud must komöödia sürreaalsesses autoralli maailmas. Film jõudis Oscarite shortlist'i.

Ameerika filmiakadeemia auhinda pääses film jahtima tänu Oscari-kvalifikatsiooniga võitudele festivalidel AFI Fest, San Francisco IFF ja Palm Springs ShortFest. Akadeemia liikmete hääletusel jõudis film eelvalikust edasi lühinimekirja ehk 15 sekka.

"Sierra" on esimene Eesti film, mille on ostnud mainekas USA indie-platvorm The Criterion Channel. Lisaks on animafilm müüdud erinevatele Euroopa telekanalitele nagu Arte, Soome YLE jt.

"Sierra" režissöör, stsenarist ja peakunstnik on Sander Joon. Produtsendid on Aurelia Aasa (AAA Creative) ja Erik Heinsalu (BOP! Animation). Filmi helilooja on Misha Panfilov, helindaja Matis Rei. Animaatorid on Henri Kaido Veermäe, Valya Paneva, Teresa Baroet, Sander Joon. Taustakunstnik on Hleb Kuftseryn.

"Sierra" on vaadatav Jupiteris.