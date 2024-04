Kultuuriportaal soovitab: Sebastiàn Lelio romantiline komöödia "Gloria Bell" Jupiteris

Näiteid lavastajatest, kes teevad iseenda filmi hiljem ingliskeelsena uuesti, on mitmeid, neist üks kuulsamaid ilmselt Michael Haneke "Funny Games". Aga ka Tšiili lavastaja Sebastiàn Lelio 2013. aastal valminud "Gloria" uusversioon "Gloria Bell" on tähelepanuväärne, eriti just seetõttu, et 2018. aasta versioon teeb mitmes mõttes originaalile isegi silmad ette.

Gloria on lahutatud naine, kellel on kaks täiskasvanud last. Oma töökohal on Gloria eeskujulik ametnik, öösiti meeldib talle aga pidutseda ja end Los Angelese tantsupõrandatel välja elada.

Ühes klubis kohtub naine Arnoldiga ja sellest saab alguse ootamatu uus armusuhe. Peagi selgub, et kuigi paar on juba viiekümnendates eluaastates ja elukogemust jagub, on suhetemaailm ikkagi ettearvamatu. Glorial on aga raskustega toimetulemisel abiks tants ja naine ei lase endalt elurõõmu röövida.

Osades Julianne Moore, John Turturro, Caren Pistorius, Michael Cera, Brad Garrett jt. Režissöör Sebastiàn Lelio.

"Gloria Bell" on vaadatav Jupiteris.