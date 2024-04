Kultuuriportaal soovitab: Mart Kivastiku EFTA-del nomineeritud "Taevatrepp" Jupiteris

Enne Oscareid on küll inimestel tavaks vaadata üle kõik filmid, mis sel aastal nomineeritud on, aga viimane aeg on sama komme tekitada ka EFTA-de puhul. Jupiter ulatab selleks abikäe: parima mängufilmi kategoorias nomineeritud "Taevatrepi" saab napilt enne auhinnagalat üle vaadata. Ja kui juba nähtud, siis kinnitan, et film väärib ka korduvat vaatamist.