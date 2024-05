Kultuuriportaal soovitab: Martti Helde dokfilm "Vara küps" Jupiteris

Kui me meenutame kümne aasta pärast seda, mis toimus 2024. aastal Eesti filmis, siis ühe sündmusena mäletame kahtlemata Martti Helde dokfilmi "Vara küps", kuid pigem niivõrd filmi ennast, vaid pigem tööstus vs filmitegijad vastusseisu. Aga ärge saage valesti aru: film on ka väga korralik sissevaade metsatööstusesse.

"Vara küps" toob esmakordselt kaamera ette metsadebatis osalenud metsatööstuse, Riigimetsa majandamise keskuse ja loodusteadlased, et saada selgust, mis Eesti metsaga on toimunud ning millise pärandi jätame järeltulevale põlvele.

Enam kui 60 Eesti eri paigas üles võetud loodusfilm avab vaatajale Eesti metsade hetkeseisu ja näitab kuidas poliitilised otsused on meie ühise vara kasutamist mõjutanud. Film pakub lahendusi, et debati ummikseisust välja liikuda ja suunab tähelepanu teravikele, mis metsasõja infomüras on mattunud juhitud kommunikatsioonisõnumite alla. Aga tõstatab ka küsimuse, kuidas metsasõja algusajast vahetunud üheksa valitsust on jätkuva passiivsusega riigi vara, metsaga, hoolimatult ringi käinud.

Produtsent Elina Litvinova, režissöör Martti Helde, stsenaristid Martti Helde, Mattias Veermets ja Pilleriin Raudam, operaator Mattias Veermets, helilooja

Sander Mölder.

"Vara küps" on vaadatav Jupiteris.