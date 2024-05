Kultuuriportaal soovitab: Juli Kuni ja Kaljo Kiisa panoraamfilm "Ohtlikud kurvid" Jupiteris

Huvitav, miks me sellest faktist oma filmiloos nii vähe räägime, et oleme Eestis teinud maailma esimese panoraamfilmi? Muidugi, ega see nüüd suurepärasele "Vallatutele kurvidele" midagi juurde ei anna, pigem on muudetud panoraamversioon kraadivõrra kehvem, aga koomilise ajastu märgina tasub "Ohtlikud kurvid" vähemalt korra ära vaadata.