Kaljo Kiisa stipendiumi sai Maria Reinup

Jõhvis seitsmendat korda välja antud preemiale esitati rekordarv, 14 kandidaati. Neist lõppvooru valiti kolm: Kirill Volkov, Maria Reinup, Jelena Pazilina.

Peapreemia saaja, dokumentalist Maria Reinup portreteeris sel suvel Narva-Jõesuus toimunud Tartu Uue Teatri projekti "Hungerburg" jaoks kohalikke elanikke.

"Olen teinud Ida-Virumaal ühe päris suure muusikavideo, mis oli Eesti-Vene bändile Trad. Attack!-Oligarkh ja mida filmisime üle Ida-Virumaal. Sealt edasi hakkas vaiksel kooruma, et "sa oled siin olnud, oled siin inspireerunud, sa oled seda ägedat arhitektuuri näinud". Tükk aega mõtlesin, et tahaks üldse üht tantsufilmi teha, sest ruumi on siin palju - alustuseks kasvõi Kreenholm, seda võiks ju kogu aeg filmida. Siis aga pöördus Tartu Uus Teater minu kui dokumentalisti poole, et kas siin oleks midagi, millest lugu teha. Ja siis tekkis mitu tegelast, kellest lugu teha ja kelle kaudu saaks väga universaalseid teemasid avada," rääkis preemia laureaat.

Žürii esimehe, Jõhvi vallavanema Maris Toomeli sõnul valikut kerge teha ei olnud. "Eks see on alati raske ja kõik sellised konkursid ja valimised ei ole žüriile lihtne töö, aga väga tunnustan meie žüriisse kuulunud filmieksperte ning see valik, mis tänavusel aastal tehti, oli tegelikult väga pikkade arutelude tulemus," ütles Toomel.

Praegu on Kiisa stipendium 3000 eurot. Vallavanem loodab, et järgmisel, Kaljo Kiisa 100. sünniaastal välja antav preemia on sponsorite toel veelgi suurem.