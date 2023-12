Kaljo Kiisa nimelise noore filmitegija stipendiumi pälvis Elina Litvinova

Žürii valis stipendiumi konkursile esitatud 11 kandidaadi hulgast välja tunnustamiseks noore põlvkonna mitmekülgse ja hooliva produtsendi, kes on tuntud visuaalselt kaasahaaravate lugude kaaslooja. Žüriisse kuulusid Jaak Lõhmus, Maarja Hindoalla, Kristiina Davidjants, Maris Toomel.

Zürii sõnul on Elina Litvinovaoma senise tegevusega tõestanud võimekust juhtida erineva mastaapsusega filmiprojekte sh rahvusvahelisel tasemel kaastootmise projekte, tuues neid sitke järjepidevusega ka Ida-Virumaale. Stipendiumi suurus on esmakordselt 3000 eurot.

Zürii eripreemiad said režissöör Maria Reinup ja monteerija Sofja Kostenkova. Maria Reinupit tunnustati senise loomingulise tegevuse eest Ida-Virumaal ja julgete ning valdkondade üleste koostööprojektide loomise eest Ida-Virumaal. Sofja Kostenkova märgiti ära ergutuspreemiaga oma tegevuse eest kohaliku filmitootmise koostöö arendamisel, Narvas filmitud filmi "Valik" (režissöör Jelena Pazilina) näitel.

Kaljo Kiisa noore filmitegija stipendium (algatatud 2010.a.) on Jõhvi vallavalitsuse poolt 2022.a taastatud traditsioon, mille eesmärk on tunnustada neid, kes on andekad just kaadri taga - režissöörid, produtsendid, operaatorid, heliloojad, kunstnikud ja loomingulised meeskonnad.

Varasemate stipendiumi laureaatide seast leiab Eesti filmi uue põlvkonna säravaid nimesid nagu Johannes Magnus Aule, Anna Hints, Martti Helde, Liis Nimik ja Mart Saar. Žürii on varasematel aastatel ära märkinud ka Adeele Tähemaa, Doris Tääkeri, Katrin Kissa ja Kristiina Davidjantsi.