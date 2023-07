Johannes Magnus Aule film "Mitme näoga puu" pääses BAFTA eelvalikusse

"Mitme näoga puu" on eestikeelne film, mis on üles võetud Inglismaal Yorkshires. Mängivad Eesti näitlejad Maria Ehrenberg, Meelis Rämmeld, Henessi Schmidt ja Markus Truup.

Film räägib muistses Eestis elavast neiust Annast, kelle südames tärkab armastus, aga see tundmatu ja tugev tunne jääb vastamata. Anna väljavalitu Juhani süda kuulub hoopis Mariale. Anna südamevalust hakkab kinni Puuisand, kes tüdrukule pakub näiliselt süütut võimalust Mitme Näoga Puule oma salasoovi sosistada. Vaene tüdruk ei tea, et igal soovil on oma hind ja tagajärg. Süütu paar Juhan ja Maria satuvad enese teadmata Puuisanda riukalikku mängu. Anna peab endas selgusele jõudma, kui palju on ta nõus andma, et kogeda seda armastust, mida ta hing üle kõige ihaldab.

Johannes Magnus Aule on teine Eesti režissöör, kes on omandanud hariduse filmikoolis National Film and Television School. Varem on sama kooli lõpetanud Tanel Toom. Aule on õppinud lisaks BFM-is produktsiooni erialal, kus tal tekkis võimalus kätt proovida ka režissöörina. BFM-is õppides valmis tema esimene lühifilm "Reiv", mis alustas oma festivalide teekonda HÕFF-il ning "Reiv" pälvis 2020. aastal Anri Rulkovi nimelise preemia. 2022. aastal sai Aule Kaljo Kiisa noore filmitegija stipendiumi.

Briti filmi- ja telekunsti akadeemia auhinnad ehk BAFTA-d on Suurbritannia filmi-, tele- ja muude meelelahutusvaldkondade auhinnad, millega Briti Akadeemia vastavate valdkondade esindajaid igal aastal tunnustab.