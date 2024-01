HÕFF toob vaatajateni möödunud aasta hinnatuima õudusfilmi

Argentina režissööri Demián Rugna ("Hirmunud") uues õudusfilmis leiavad kaks venda elusast peast mädaneva mehe ja vallandavad temast vabaneda püüdes epideemiana levima hakkava kurjuse, mille eest ei ole pääsu kellelgi.

"Kui kurjus varitseb" esilinastus eelmise aasta lõpus Toronto filmifestivalil ja pälvis parima filmi auhinna Sitgesi fantaasiafilmide festivalil, mis on omasuguste seas üks mainekamaid. Populaarse filmiportaali Rotten Tomatoes järgi on tegu eelmise aasta parima õudusfilmiga, mida on hinnatud 97%-lise punktiskooriga "Vaieldamatult üks nendest viimase aja õudusfilmidest, mis ka õudusfilmi nime väärib," on kirjas HÕFFi filmitutvustuses.

Lisaks näitab Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival Prantsuse režissööride Alexandre Bustillo ja Julien Maury verivärsket õudusfilmi "Hingeõgija", mis esilinastus alles äsja Rotterdami festivalil ja jõuab Prantsusmaal kinodesse alles aprillis. Kui väikeses mägikülas hakkavad aset leidma võikad surmajuhtumid ja kaduma lapsed, jõutakse peagi legendini müütilisest koletisest ehk hingeõgijast, keda nii mõnigi kohalik olla metsas näinud.

Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival toimub tänavu 26.–28. aprillil