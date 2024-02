HÕFF-i avab Sander Marani täispikk debüüt "Mootorsaed laulsid"

Filmis keerab verine mootorsaemõrtsukas värske armastajapaari elu pea peale ja nii saab alguse hullumeelne seikluste rägastik. "Mootorsaed laulsid" võtete algusest ekraanile jõudmiseni kulus minimaalse eelarve juures kokku kümme aastat.

Filmis kehastavad armastajaid Karl-Joosep Ilves ja Laura Niils, mootorsaemõrtsukana astub üles HÕFFi kunagine tegevjuht Martin Ruus ja tema ema kehastab Rita Rätsepp. Teistes osades Janno Puusepp, Ra Ragnar ja Henryk Johan Novod, Rasmus Merivoo, Maria Reinup jpt. Lauluhäälega on panustanud ka Koit Toome.

"See on minu kireprojekt," ütleb Sander Maran. "Mootorsaed laulsid" tegemise üheks ajendiks on ka Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival, mille püsikülastaja on Maran aastaid olnud.

Avatseremoonial kõlavad lisaks Kai Tarmula lavastatud muusikalist "Kuidas kuningas kuulsaks kippus" pärit laulud, mida esitavad Läänemaa ühisgümnaasiumi õpilased Antti Kammiste juhitava vilistlasansambli saatel. Etteaste on pühendatud laulude autorile, legendaarse telelavastuse "Kuidas kuningas kuu peale kippus" heliloojale Peeter Volkonskile, kes saab kätte HÕFFi tänuauhinna.

Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival toimub 26.–28. aprillini Haapsalu kultuurikeskuses.