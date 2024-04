Algas 19. Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival

Kokku linastub festivalil 29 täispikka žanrifilmi ja lisaks mitu lühifilmide programmi.

Peeter Volkonski saab kätte HÕFF-i tänuauhinna, mille ta pälvib telelavastuse "Kuidas kuningas kuu peale kippus" muusika eest. Linale tuleb ka mitu täispikka kodumaist filmi, mille hulgas on Sander Marani kümme aastat valminud õuduskomöödia "Mootorsaed laulsid".

Lühifilmiprogrammis "Õudne Eesti" on teiste seas Johannes Magnus Aule "Mitme näoga puu", mis oli mullu üks kahekümnest lühimängufilmist, mis kandideeris Briti filmiakadeemia tudengifilmide auhinnale.

"Üle pika aja võib jälle öelda, et eesti žanrifilm on kuidagi õitsele löönud, sest juba see, et aastas tuleb üle kolme-nelja täispika žanrifilmi, on omaette märk sellest, et midagi selles maailmas on muutunud. Aastaid tagasi võis näppudel üles lugeda neid aastaid, kui täispikki žanrifilme tehti. Nüüd tuleb neid ikka päris palju aastas. Mina olen uhke eesti žanrifilmi üle," ütles Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivali juht Helmut Jänes.