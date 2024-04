HÕFF kuulutas välja Euroopa fantaasiafilmide konkursil osalejad

Konkursil osalevad Nina Gantzi must animatsioon-komöödia "Wander to Wonder", Craig Williamsi kõmrikeelne folk-õudus "Bwlch Pen Barrasi madu", Tomas Palombi eksperimentaalne õudusfilm "Ihu hind", Itaalia filmitegijate Daniele Ricci ja Emanuele Ricci "Peatamatu jõud", Prantsuse režissööri Paul Chadeissoni ulmefilm "Solstice-5", Briti režissööri Faye Jacksoni õudusfilm "Mõõkade Kümme" ning Itaalia režissööride Andrea Sbarbaro ja Riccardo Copreni "154".

Filme hindab žürii, kuhu kuuluvad 2023. aasta HÕFFil filmi "Kinni" eest Hõbedase Mélièsi võitnud Hollandi režissöör Niels Bourgonje, Austrias elav ameerika kunstnik ja filmitegija Scott Clifford Evans, filmistsenarist Livia Ulman ja filmirežissöör-produtsent Rain Rannu.

Traditsiooniliselt täiendab võistluskava maailma lühifilmide programm "Väikesed luupainajad", kust leiab valiku festivalile esitatud lühifilmidest. Ekraanile jõuab seitse linateost: Ashley George´i "Tahe" (USA), Jae-hee Jeongi "Kodu" (Lõuna-Korea), Rodrigue Huarti "Transilvaania" (Prantsusmaa), Chris McInroy "Me liitusime kultusega" (USA), Alex Topalleri ja Daniel Shapiro "Põgenemiskatse" (USA-Poola), Simon Brooke´i "Leedi ja Lontu" (Suurbritannia) ja James Smithi "Kapideemonid" (Saksamaa).

Kokku esitati festivalile 345 lühifilmi, mille seast tegid valiku Henryk Johan Novod ja Ra Ragnar Novod.

Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival toimub 26.–28. aprillini.