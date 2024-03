HÕFF-il saab esmakordselt näha BAFTA eelvalikusse jõudnud kodumaist filmi

Briti rahvuslikus filmi- ja telekoolis valminud fantaasiafilm räägib muistses Eestis elavast Annast, kellele meeldib Juhan – paraku kuulub Juhani süda hoopis Mariale. Anna soovib Puuisandalt, et Juhan saaks tema omaks. Ta ei tea, et igal soovil on oma hind.

19-minutiline eestikeelne film on üles võetud Inglismaal ja selles mängivad Maria Ehrenberg, Meelis Rämmeld, Henessi Schmidt ja Markus Truup.

Film kuulub HÕFFi programmi "Õudne Eesti", mis koosneb noorte Eesti filmitegijate uuemate lühikeste fantaasiafilmide paremikust. Kõik selle programmi tööd hakkavad kandideerima ka parima Eesti žanrifilmi auhinnale.

Samas programmis saab esmakordselt Eestis näha ka Ivar Murru filmi "Kihnu maraton". Lavastuslike õudusfilmi elementidega eksperimentaalses muusikalises dokumentaalfilmis jookseb jaapanlane Hiroyuki Kihnu maratoni ja avastab äkitselt, et teda ajab taga salapärane mereolend.

Autori sõnul valmis film kolme Kihnu maratoni vältel. "Ühel mu peas, kahel kaamera taga ning talviti arvutis lõigates ja kleepides. See maraton on üks igavene piin: kui jooksed poolt maad, elab saarerahvas sulle raja ääres kaasa, täismaratoniks on jooksjaid jäänud aga alles nii vähe, et kohalikud ei viitsi enam passida ja jätavad raja äärde vaid panged veega. Joo ja sörgi. Veedad nõnda igavikuna tunduva aja ihuüksi kuumuses. Nagu mingi kurat ajaks sind taga. Edasi langesid sülle Ajukaja muusika, jaapanlane Hiroyuki, Leander Meresaare animatsioonid ja loomulikult produtsent Margus Õunapuu oma iidsete veealuste kaadritega," avas Ivar Murd filmi valmimise tagamaid.

11-minutiline film pälvis mullu Porto Ida-Euroopa filmide festivalil BEAST eksperimentaalfilmide kategoorias äramärkimise.

Lisaks on "Õudse Eesti" programmis kaks Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi tudengitööd, Franz Malmsteni film "Sulavõim" ja Katariina Škurinski film "Sireen".

Esimeses asub noor paarike pärast maailma viimase lehma surma oma kortermaja labürindis võijahile, teises heidab ennast häbeliku Toomase auto ette kaunis näkineiu.

Pikkadest filmidest osalevad Eesti parima žanrifilmi konkursil Sander Marani "Mootorsaed laulsid", Rainer Sarneti "Nähtamatu võitlus", Rasmus Merivoo "Tulnukas 2 ehk Valdise tagasitulek 17 osas" ja Mart Sanderi "Dr Sanderi uneteraapia".

Konkursi võitja valib taas välja Haapsalu noortest koosnev žürii, kuhu kuuluvad Läänemaa ühisgümnaasiumi õpilased Mia Rahel Kander, Ralf Lamp, Margret Karm, Mart Villem Kelner ja Lisandra Sommerman.

Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival toimub 26.–28. aprillini.