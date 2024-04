HÕFF-i publikupreemia ja parima Eesti žanrifilmi auhinna pälvis "Mootorsaed laulsid"

"Filmi linastumine on tunnistus režissööri erakordsest pühendumusest ja eneseohverdusest, kuid selle edu näitab, et see oli seda väärt. Oleme juba saanud tagasisidet, et tegu oli kõige meeleolukama avafilmiga seni ja töötame nüüd edasi selle nimel, et see hullumeelne projekt võimalikult paljude vaatajateni tuua," ütles kümme aastat tehtud filmi produtsent Kaur Maran.

"See on film, milles iga detail mängib suurt rolli. Karaktereid on seinast seina ja iga tegelane sobib valatult oma rolli. Tiitli pälvis see tänu suurepärasele muusikale, mis jääb veel pikalt kummitama. Lisaks õnnelik lõpp, mida poleks osanud oodata," kinnitas parima Eesti žanrifilmi auhinna žürii, kuhu kuulusid Läänemaa ühisgümnaasiumi õpilased Mia Rahel Kander, Ralf Lamp, Margret Karm, Mart Villem Kelner ja Lisandra Sommerman. Publikupreemia valiti veebihääletuse vahendusel

Eesti kinodesse peaks "Mootorsaed laulsid" jõudma aasta lõpus.

Pikkadest filmidest kandideerisid Eesti parima žanrifilmi tiitlile veel Rainer Sarneti "Nähtamatu võitlus", Rasmus Merivoo "Tulnukas 2 ehk Valdise tagasitulek 17 osas" ja Mart Sanderi "Dr Sanderi uneteraapia" ning lühifilmidest Johannes Magnus Aule "Mitme näoga puu", Ivar Murru "Kihnu maraton", Franz Malmsteni "Sulavõim" ja Katariina Škurinski "Sireen".

Georges Mélièsi järgi nime saanud Euroopa lühikeste fantaasiafilmide võistlusprogrammi võitis hollandlanna Nina Gantzi animafilm "Wander to Wonder".

"Julge segu komöödiast, tragöödiast ja isegi horror'ist. Täpselt üles ehitatud, kuid siiski hooletult kaootilisel filmil on kõhe alatoon, mis toob täiuslikult esile tegelaste eksliku inimlikkuse. Autoril on õnnestunud kõik elemendid kokku sulatada, säilitades siiski intiimse mõõtme," põhjendas žürii, kuhu kuulusid Hollandi režissöör Niels Bourgonje, Rain Rannu ja Andris Feldmanis.

Võidufilm hakkab kandideerima Euroopa parima fantaasiafilmi auhinnale Kuldne Méliès. Ära märgiti Prantsuse režissööri Paul Chadeissoni film "Solstice-5".

Stanislaw Lemi nimelise Navigaator Pirxi ulmefilmi auhinna sai Alex Topalleri ja Daniel Shapiro lühifilm "Põgenemiskatse". Žüriisse kuulusid Veiko Belials, Ene Kallas ja Jüri Kallas.

Ühtlasi andis HÕFF eilsel lõpetamisel välja tänavuse Nüri Kirve ehk aasta halvima õudusfilmi auhinna, mille sai "Karupoeg Puhh: veri ja mesi". Järgnesid "Nunn II" ja "Vaimude väljaajaja: usklik". Enne HÕFFi toimunud rahvahääletusel osales ligemale 300 inimest ja arvesse läksid kõik 2023. aastal Eesti kinolevisse jõudnud õudusfilmid.