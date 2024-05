Valgas toimub suvel esmakordselt lühifilmide festival Valga Hot Shorts

Üheks juunikuu nädalavahetuseks täitub Valga linn filmihuviliste ning parimate lühifilmidega Eestist ja mujalt. VHS põhiprogramm koosneb viiest filmikassetist, mis lähenevad eri nurkade alt festivali tuumikteemale ehk ellujäämise kunsti väljendus-võimalustele lühifilmides.

Uuritakse, mida on vaja teha selleks, et end iseenda eest päästa ja kaardistatakse võimalikke marsruute looduse ning inimkonna lepitamiseks. VHS on osa Tartu 2024 põhiprogrammist ja esimese VHS festivali teemad on inspireeritud Tartu 2024 kultuuripealinna üldkontseptsioonist "Ellujäämise Kunstid".

Lisaks põhiprogrammile linastub festivali raames ka spetsiaalselt Tartu 2024 kultuuriaastaks valminud rahvusvaheline lühidokumentaalide valik "Ellujäämise kunstid" ning värskelt restaureeritud Andrei Tarkovski juhendamisel sündinud Eesti filmiklassika "Karikakramängu" esilinastus. Festival viiakse ellu koostöös Eesti Filmi Instituudi ja Briti Nõukoguga "People To People Cultural Engagement" programmi raames.

Valga Hot Shorts toimub 28–30. juunil Valga Kultuurikeskuses.