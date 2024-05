"Siinpool sood" toob huviliste ette Tartu esimese drag brunch'i

Tuntud Tartu drag-esineja Delfi Oraakel, kes sel korral tegutseb kulisside taga brunch'i korraldajana, kommenteeris eelseisvat pärastlõunat: "Meil on hea meel, et saame "Siinpool sood" raames korraldada nii eriilmelisi sündmuseid ja näidata publikule, kui mitmekesine drag kunstivormina tegelikult on. Tuues drag'i klubikeskkonnast väljapoole loodame jõuda laiema sihtgrupini, keda muidu ehk öine peokontekst heidutaks. Tahamegi tutvustada inimestele drag'i kui midagi kaunist ja lõbusat, mida saab nautida ka tassi kohvi ja päikesepaiste kõrvale, mitte ainult osana ööelust!"

Seekord saab laval näha noori kodumaiseid drag-esinejaid Anu the Drag Queen, Dirty Mary, Helmehirmutis, Molly Matrix ja Vilma Vaginosis. Päeva juhib Oleandro.

"Siinpool sood" on projekt, mille eesmärk on võimestada kväärkunste, tutvustada drag'i kunstivormina ning nõuda kohalikele drag-kunstnikele rohkem ruumi ja kõlapinda kaasaegsel kultuuriväljal. Projekti raames leiavad järgmise poole aasta jooksul aset töötoad, etendused, drag show'd, performance'id ja lisaüritused, mille eesmärk on tutvustada Eesti drag-skeenet, harida ning avada selle minevikku, olevikku ja tulevikku. 18. mail toimub näiteks Sander Põllu valgustehnika töötuba, kuhu on osalejatel võimalik juba praegu end registreerida.

"Siinpool sood" on osa Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammist.