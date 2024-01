Kultuuripealinna drag-projekti "Siinpool sood" avab House of Auer

Soome kollektiiv House of Auer on esinenud ja üritusi korraldanud 2016. aastast. Esinenud on nad näiteks nii Soomes Flow festivalil kui ka Viljandi teadaolevalt esimesel drag-show'l ning Tallinnas Sveta baaris. "Me armastame väga Eestit, me armastame Anne Veskit, Getter Jaanit ja Eesti spaasid ning oleme väga elevil, et saame projekti "Siinpool sood" raames kohalike kunstnikega koostööd teha," ütles trupi liige Victoria Line, kes on ka pool aastat Viljandis elanud.

Etendusega "Siinpool sood" kirev kultuuriprogramm, mille eesmärk on võimestada kväärkunste, tutvustada drag'i kunstivormina ning nõuda kohalikele drag-kunstnikele rohkem ruumi ja kõlapinda kaasaegsel kultuuriväljal. "Drag on kväärkogukonnas sündinud performance-kunsti vorm, mille keskmes on radikaalne identiteediga mängimine," selgitas projekti üks eestvedajatest Mikk Lahesalu. "Drag ei ole lihtsalt parodeerimine, lõõpimine või sädelevad kostüümid. Lisaks meelelahutuslikule kunstielamusele on drag psühholoogiline protsess, mille käigus toimub vabanemine ühiskondlike eelduste ja takistustega seatud piiridest. See pakub võimalust eneseavastamiseks, eneseväljenduseks, kogukonnaloomeks ning vahendit võimustruktuuride ja ühiskondlike normide kriitiliseks käsitlemiseks ja analüüsimiseks," lisas ta.

Projekti raames leiavad järgmise poole aasta jooksul aset töötoad, etendused, drag-show'd, performance'id ja lisaüritused, mille eesmärk on tutvustada Eesti drag-skenet, harida ning avada selle minevikku, olevikku ja tulevikku.