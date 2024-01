Tartu Elektriteatris algas Euroopa filmide festival "Ellujäämise kunstid"

"Ühest küljest jookseb läbi selgelt see temaatiline joon sealt, aga on väga erinevalt lähenetud, meil on nii dok- ja mängufilme kui ka animatsiooni," sõnas Elektriteatri programmijuht Rasmus Rääk.

"Tõesti, see ellujäämine, on see siis poliitiliste, ajalooliste, mis iganes tingimuste kiuste. Kuraator pole seda puhku Elektriteater, vaid need institutsioonid ise ja nad on selle tööga väga hästi hakkama saanud," märkis Rääk.

"Kindlasti ei ole tegemist sellise programmiga, et oled näinud ühte – oled näinud kõiki. 13 nädalat järjest on võimalik saada väga isemoodi elamusi," kinnitas programmijuht.

Filme näidatakse tasuta ja seansid toimuvad Tartu Elektriteatris esmaspäeviti kuni aprilli lõpuni.