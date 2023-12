Euroopa kinovõrgustik tunnustas Elektriteatri juhti aasta ettevõtja tiitliga

Europa Cinemas tunnustab Tartu Elektriteatri tegevust Euroopa kinokunsti esile tõstmises selle rikkuses ja mitmekülgsuses. Elektriteatri juhi Andres Kautsi sõnul on väga hea meel saada tunnustuse osaliseks just oma kolleegide ehk teiste kinode hulgas. "Auhind antakse üle küll kino juhile, kuid on mõeldud tunnustuseks tervele kino meeskonnale," ütles Kauts.

Üheks parima ettevõtja tiitli pälvimise tingimuseks on innovaatiliste lahenduste läbiviimine kinopidamises – Europa Cinemas tõi eraldi välja Tartu Elektriteatri välja töötatud tarkvara väikekinodele nimega Kinola, mis muudab kinode administratiivse töö kergemaks. "Elektriteater on alati otsinud erinevaid võimalusi ja uuenduslikke lahendusi. Mõned aastad tagasi võtsime vastu otsuse arendada välja kinode haldustarkvara, mida saaksime edasi müüa ka teistele kinodele üle Euroopa ja miks mitte ka üle maailma," rääkis Kauts.

Europa Cinemase tegevjuht Fatima Djoumer tuleb jaanuari lõpus Tartu Elektriteatrisse auhinda üle andma.

Europa Cinemas jagab iga aasta oma võrgustiku kinode hulgas auhindu kolmes kategoorias: parim programm, parim noorteprogramm ning aasta ettevõtja. Eestis kuulub Europa Cinemase võrgustikku viis kino: Tartu Elektriteater, Tallinna kinod Sõprus ja Artis, Võru kino Kannel ja Kuressaare Thule Kino.